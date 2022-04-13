ЕКА прекращает сотрудничество с Россией по миссиях на Луне

Европейское космическое агентство прекращает сотрудничество с Россией в ряде космических миссий на Луне.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Речь идет о миссиях "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27".

"Как и в случае с ExoMars, российская агрессия против Украины и введенные в результате санкции являются фундаментальным изменением обстоятельств и делают невозможным реализацию запланированного месячного сотрудничества", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что возможность второго полета уже обеспечена вместе с миссией NASA Commercial Lunar Payload Services в рамках пакета разведки потенциальных полезных ископаемых на Луне PROSPECT (сначала планировалось для Luna-27).

Альтернативная возможность полета для тестирования навигационной камеры ЕКА, известной как PILOT-D (изначально планировалась для Luna-25), уже закупается у поставщика услуг.

Хотя все элементы миссии ExoMars Rover прошли проверку готовности к полету, поскольку сотрудничество с Роскосмосом на ExoMars приостановлено, миссия не будет запущена в сентябре этого года. Сейчас под руководством Thales Alenia Space из Италии производится быстрая оценка вариантов для дальнейшего развития.

Напоминаем:

Европейское космическое агентство признало невозможным продолжение сотрудничества "Роскосмосом" по миссии ExoMars по исследованиям на поверхности Марса.