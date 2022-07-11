В Винницкой области арестовали активы российской компании на 2 миллиарда

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Суд наложил арест на активы предприятия в Винницкой области, которое занимается изготовлением бытовой химии.

Об этом сообщают пресс-службы Службы безопасности и Офиса генерального прокурора.

В частности, арестованы корпоративные права – 100% уставного капитала компании в размере более 1,5 млрд грн и продукция и сырье на более 500 млн грн.

Отмечается, что фирма с самого начала полномасштабного вторжения РФ пыталась вывести свои активы в интересах российских владельцев – олигарха, владеющего косметической корпорацией в РФ и являющегося членом политической партии "Единая Россия".

Топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывозив ее на территорию Одесской области, говорится в сообщении.

Для этого организовали транспортировку товара грузовиками с символикой Красного Креста без соответствующих документов.

Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса. Все выявленные активы предприятия будут переданы в управление АРМА.

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Экономическая правда