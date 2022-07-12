Иностранные средства "покрыли" лишь половину дефицита бюджета

Денежные средства от международного сообщества в марте-июне покрыли лишь половину потребностей бюджета Украины в 22 млрд долларов.

Об этом идет речь в расчетах Центра экономической стратегии на основе данных Министерства финансов.

В частности, из необходимых для покрытия бюджетного дефицита и погашения долгов в марте-июне 22 млрд долларов Украина получила лишь 10,2 млрд долларов иностранных кредитов и грантов.

В то же время, динамика поступлений позволяет и в течение второй половины года рассчитывать хотя бы на частичное покрытие дефицита за счет международной помощи. Например, с учетом поступивших в начале июля, поступления в бюджет с 24 февраля по 5 июля превышают 11 млрд долларов.

В целом, с начала полномасштабной войны партнеры обязались предоставить Украине кредиты и гранты на 32 млрд долларов — это деньги, которые будут направлены в бюджет Украины, без учета средств на военные и гуманитарные нужды.

Центр экономической стратегии отмечает, что среди иностранных доноров крупнейшими являются ЕС и США, каждый из которых пообещал предоставить Украине более 10 млрд долларов финансирования. Эти средства будут поступать не одномоментно, а траншами в течение нескольких месяцев и будут покрывать часть потребностей страны.

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Напоминаем:

Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в поддержку экономики в условиях войны.

Украина получила еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи от Соединенных Штатов – это уже второй подобный грант за последние две недели.

Ведущие экономики Группы семи и мировые финансовые учреждения в мае договорились предоставить 19,8 млрд долларов помощи для поддержки государственных финансов Украины.

Кроме этого, в начале полномасштабного вторжения России финансовая помощь от западных партнеров начала поступать не сразу, а потому государство привлекало средства благодаря выпуску облигаций внутреннего государственного займа, в том числе военных облигаций.

Крупнейшим покупателем ОВГЗ стал Нацбанк, с 24 февраля предоставивший 7,6 млрд долларов. Эти средства финансировали дефицит госбюджета за счет "печати" гривни.