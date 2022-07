Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины

Совет Евросоюза поддержал выделение 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины в поддержку экономики в условиях войны.

Об этом сообщил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, чешское председательство в Совете ЕС.

Соответствующее решение было поддержано министрами Евросоюза.

1 миллиард евро Украине! После ускоренного принятия ЕС предоставит пострадавшему от войны государству макрофинансовую помощь. Деньги пойдут на разные сферы", – сообщило чешское председательство в Twitter.

EU is stepping up its financial support to Ukraine: 🇪🇺 ministers just approved €1 billion loan #Ecofin

This is part of new exceptional macro-financial assistance package.



Ukraine is an economy at war.

It badly needs short-term funding.

The EU is there to help #StandWithUkraine https://t.co/G0MgDo3v4R