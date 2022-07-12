Украина получила еще $1,7 миллиарда гранта от США

Украина получила еще 1,7 млрд долларов грантовой помощи от Соединенных Штатов – это уже второй подобный грант за последние две недели.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Twitter.

"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID", - сообщил Шмигаль.

Он добавил, что это уже второй грант США за последние две недели. Общая сумма помощи составила 3 млрд долларов.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Напоминаем:

29 июня Украина получила 1,3 миллиарда долларов грантовой помощи от США в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол.

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Прямая поддержка в размере 1 млрд. долларов в рамках пакета помощи Украине от США объемом 40 млрд. долларов уже прибыла в Украину.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели уйдут 40 миллиардов долларов помощи, недавно своей подписью одобрил Джо Байден. Более половины, 23,75 млрд., предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности.