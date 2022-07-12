Курс валют на 12 июля: наличная гривня дальше слабеет

Средний курс гривни в кассах банков 12 июля продолжает падать и составляет 36,2-37,3 грн. за доллар, эта тенденция наблюдается и на черном рынке.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 11 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 36,2-37,3 грн (курс на 11 июля – 35,8-36,61 грн);

Евро – 36,3-37,5 грн (курс на 11 июля – 36,2-37,3 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 36,4-37,3 грн, Ощадбанк – 36,1-37,1 грн, Укрэксимбанк – 36,8-37,3 грн, Райффайзен – 37,1-37,8 грн. грн.

Кроме того, некоторые банки "отпустили" свой курс для безналичных расчетов в валюте. В частности, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 36,496 грн за доллар, в Укрэксимбанке – 38,8-37,3 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 34,4-34,49 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке также продолжили начавшееся на прошлой неделе стремительное падение. Так, к 12:00 они составляли 37,24-37,52 грн за доллар, а в понедельник 11 июля колебались на уровне 36,59-37,19 грн.

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Напоминаем:

Государственный ПриватБанк с 6 июля установил рыночный курс валютообмена для безналичных операций, вместе с Приватом курс отпустил ряд других крупных банков Украины. После этого наличная гривня начала стремительно дорожать в обменниках и кассах.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – раньше он не мог отклоняться более чем на 10% официально установленного регулятором.