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Україна отримала від США грант у 1,3 мільярда

Середа, 29 червня 2022, 21:42 - Дана Гордійчук

Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 млрд дол.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter.

Він подякував партнерам за безпрецедентну підтримку у вигляді санкцій, зброї та фінансів. Раніше, 8 червня, Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.

Нагадуємо:

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США обсягом 40 млрд доларів вже прибула в Україну.

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, на які цілі підуть 40 мільярдів доларів допомоги, яку нещодавно своїм підписом схвалив Джо Байден. Понад половину, 23,75 млрд, передбачено на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки. 

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Економічна правда
Укр / Рус
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