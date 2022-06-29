Україна отримала від США грант у 1,3 мільярда

Україна отримала 1,3 мільярда доларів грантової допомоги від США у межах пакету фінансування бюджету у 7,5 млрд дол.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Twitter.

Він подякував партнерам за безпрецедентну підтримку у вигляді санкцій, зброї та фінансів. Раніше, 8 червня, Україна отримала перший мільярд доларів з цього пакету допомоги.

Дякуємо 🇺🇸 @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу 🇺🇦. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG! June 29, 2022

Нагадуємо:

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США обсягом 40 млрд доларів вже прибула в Україну.

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, на які цілі підуть 40 мільярдів доларів допомоги, яку нещодавно своїм підписом схвалив Джо Байден. Понад половину, 23,75 млрд, передбачено на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки.