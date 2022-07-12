В США боятся, что без ограничения цен на нефть она подорожает на 40%

Мировая цена на нефть, опасаються в США, может вырасти на 40% до примерно 140 долларов за баррель, если предложенное ограничение цены на российскую нефть не будет принято.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника в Министерстве финансов США.

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудит реализацию предложения по ограничению цен и развитию глобальной экономики с министром финансов Японии Шуничи Сузуки во время их встречи во вторник.

Кроме того, ограничения цен на нефть (прайс-кепы) должны быть имплементированы вместе с одобрением исключения из санкций, позволяющих импорт нефти ниже установленной цены.

Цель такого инструмента – установить цену на уровне, который покрывал бы лишь предельные затраты России на производство нефти, чтобы у РФ был стимул продолжать экспорт нефти, но не столь высок, чтобы позволить ей финансировать свою войну против Украины.

Японские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу установления слишком низкого лимита цены, но не исключили потенциальный диапазон цен от 40 до 60 долларов за баррель.

Отмечается, что Йеллен использует свою первую поездку в Индийско-Тихоокеанский регион в качестве министерки финансов, чтобы нарастить поддержку предложенного США ограничения цены на российскую нефть. А также – разъяснить вопрос о его эффективности в случае, если Индия, Китай и другие покупатели российской дешевой нефти не присоединятся к мерам.

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Напоминаем:

Соединенные Штаты обсуждают с союзниками ограничение цены на российскую нефть до 40-50 долларов за баррель, чтобы ограничить прибыль агрессора от энергоносителей и при этом продолжить их импорт.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.