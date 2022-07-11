Экспортеры электроэнергии перечислят 80% прибыли в поддержку тарифов для населения

Правительство обязало компании, экспортирующие электроэнергию в страны ЕС, перечислять 80% дохода от экспорта для обеспечения доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Об этом говорится в правительственном постановлении №775 от 7 июля.

Так, экспортеры электроэнергии будут переводить стоимость "услуги по обеспечению безопасности снабжения электрической энергией" в пользу ГарПока. Эта стоимость будет рассчитываться как 80% разницы между условным доходом экспортера и затратами на осуществление этого экспорта.

Доход экспортера считается разницей между ценой на рынке "на сутки вперед" в Украине и стране, куда поставляется электроэнергия. ГарПок будет направлять полученные средства поставщикам универсальных услуг, которые обеспечивают электроэнергией населения.

Экспортеры, не заключающие договор с ГарПоком, не будут допущены к аукционам "Укрэнерго" за доступ к пересечению. Изменения действуют до дня прекращения или отмены военного положения.

В настоящее время Украина осуществляет экспорт в Румынию, Словакию, Польшу и Молдову. Однако постановление касается только экспорта в страны Евросоюза, поэтому его действие не распространяется на поставки в Молдову.

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Напоминаем:

Правительство возложило специальные обязанности на экспортеров электроэнергии в Евросоюз, чтобы для населения тарифы остались неизменными.

С 7 июля Украина начала торговый обмен электроэнергией в направлении Словакии, а 30 июня – в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

В правительстве убеждают, что отопительный сезон начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся, но украинцев предупреждают о снижении температуры в домах во время отопительного сезона.