Тарифи на електроенергію частково утримуватимуться коштом її експортерів до ЄС

Уряд поклав спеціальні обов’язки на експортерів електроенергії до Євросоюзу, аби для населення тарифи залишилися незмінними.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідну постанову затвердили на засіданні у четвер.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними", — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що "жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається".

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З 7 липня Україна почала торговий обмін електроенергією у напрямку Словаччини, а 30 червня – до Румунії, що стало початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.

В уряді переконують, що опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.