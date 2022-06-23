Всі розділи
Укр / Рус

Тарифи на тепло не зміняться, але варто відвикнути жити взимку з відкритими вікнами – міністр

Четвер, 23 червня 2022, 11:44 - Олексій Павлиш

Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання.

Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", - написав міністр.

"Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю.

Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи.

Як ми переживемо цю зиму - залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

За словами міністра, головне завдання - маємо забезпечити безперервність тепла.

"Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них", - запевнив він.

Читайте також: Попереду найскладніша зима для України. До чого готуватися населенню?

Економічна правда 

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

тепло Кабмін житло Мінрегіон
Матеріали за темою
У Чехії "спалять все, що зможуть", щоб взимку людям було тепло 21 червня 2022, 15:00
США допоможуть Україні "перезимувати" сезон 22/23 – міністр енергетики 17 червня 2022, 15:49
У "Київтеплоенерго" пояснили нові нарахування в платіжках 14 червня 2022, 15:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті