Тарифи на тепло не зміняться, але варто відвикнути жити взимку з відкритими вікнами – міністр
Опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.
Про це повідомив у Facebook міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
"Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне — ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання.
Тарифи на тепло не зміняться! Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон почнеться вчасно. Для цього в нас є всі передумови", - написав міністр.
"Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю.
Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи.
Як ми переживемо цю зиму - залежить від кожного із нас. Готуватися до холодів варто саме зараз", - додав він.
За словами міністра, головне завдання - маємо забезпечити безперервність тепла.
"Ми розуміємо всі ризики та активно готуємося до них", - запевнив він.
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Економічна правда
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