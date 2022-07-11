Курс валют на 11 июля: наличная гривня снова стремительно ослабла

Средний курс гривни в кассах банков 11 июля продолжил стремительное падение на прошлой неделе и составил 35,8-36,61 грн за доллар, на черном рынке курс также падает.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 11 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35,8-36,61 грн (курс на 8 июля – 35,4-36,1 грн);

Евро – 36,2-37,3 грн (курс на 8 июля – 35,9-36,95 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,5-36,3 грн, Сбербанк - 36,0-36,9 грн, Укрэксимбанк - 36,35-36,85 грн, Райффайзен - 36,4-37,1 грн.

Кроме того, некоторые банки отпустили свой курс для безналичных расчетов в валюте. Например, курс при оплате картой в Приватбанке составляет 35,587 грн за доллар, в Укрэксимбанке – 35,2-36,7 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 34,8-34,9 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке также продолжили начавшееся на прошлой неделе стремительное падение. Так, к 16:15 они составляли 36,59-37,19 грн за доллар, а в пятницу 8 июля колебались на уровне 35,55-36,18 грн.

Читайте больше о том, почему наличная гривня слабеет: Курс доллара снова растет в обменниках: что происходит

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Государственный ПриватБанк с 6 июля установил рыночный курс валютообмена для безналичных операций, вместе с Приватом курс отпустил ряд других крупных банков Украины. После этого наличная гривна начала стремительно дорожать в обменниках и кассах.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничение на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – раньше он не мог отклоняться более чем на 10% официально установленного регулятором.