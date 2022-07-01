В Украине с 1 июля вырос прожиточный минимум







С 1 июля в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2481 грн до 2600 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования.

Соответственно возросла сумма также связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом соцстрахования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 01 июля этого года, размер пособия будет составлять:

потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потери трудоспособности) – 44 200 грн;

семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) – 260 000 грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) – 52 000 грн.

Ранее эти выплаты составляли 42177 грн, 248100 грн, 49620 грн соответственно.

Напоминаем:

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С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн – вместе с "минималкой" увеличился и размер минимального страхового взноса ЕСВ.

В проекте бюджета-2022 предусмотрено, что прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) в текущем году вырастет в июле (до 2600 грн) и декабре (до 2684 грн).