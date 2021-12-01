В Україні зросла "мінімалка": разом із нею – і ЄСВ для ФОПів

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З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6500 грн - разом із "мінімалкою" збільшився і розмір мінімального страхового внеску ЄСВ.

Підвищення зарплати передбачено законом України про держбюджет-2021.

З 1 січня 2021 року "мінімалка" становила 6000 грн.

Спочатку підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн планувалось на липень цього року, але його перенесли на грудень - через застереження щодо потенційних "інфляційних небезпек".

Раніше у Податковій нагадали, що підвищення розміру "мінімалки" вплине на низку показників.

Так, збільшиться розмір мінімального страхового внеску ЄСВ на місяць з зарплати працівників в доходів ФОПів (за себе), самозайнятих осіб та членів фермерського господарства.

З 1 грудня це буде 1430 гривень. "Адже мінімальний розмір єдиного внеску на місяць розраховується як 22% від мінімальної зарплати (від 6500 гривень)", - пояснили в ДПС.

Натомість максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць з 1 грудня становитиме 97500 гривень.

А максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 грудня збільшиться до 21450 гривень.

Починаючи з грудня 2021 року, за себе ФОПи сплачують за підсумками ІV кварталу 2021 року до 19 січня 2022 року. Квартальна сума становитиме 4070 гривень.

У податковій декларації за 2021 рік потрібно буде вказати зміну розміру ЄСВ: з 1 по 11 місяць у розмірі 1320 грн, у 12-му місяці - 1430 грн.

ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок і про ЄСВ), а не дві окремі - у її складі буде окремий звіт щодо ЄСВ.

Нагадаємо:

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки передбачає поетапне підняття мінімальної заробітної плати.

У Мінфіні додали, що з урахуванням макроекономічного прогнозу, який закладено в основу Бюджетної декларації, мінімальна заробітна плата збільшуватиметься:

01.01.2021 – 6000 грн

01.12.2021 – 6500 грн

01.10.2022 – 6700 грн

01.01.2023 – 7176 грн

01.01.2024 – 7665 грн.

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Економічна правда