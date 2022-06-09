Twitter планирует выполнить требования Маска по данным о соцсети – WP

Правление Twitter планирует удовлетворить требования Илона Маска и предложить ему доступ к потоку данных, включающему более 500 млн публикаций ежедневно.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источник, говоривший на условиях анонимности.

"Этот шаг направлен на прекращение противостояния с миллиардером, который угрожал выйти из сделки на 44 млрд долларов по покупке Twitter, если компания не предоставит доступ к данным, которые, по его словам, необходимы для оценки количества фейковых пользователей на платформе.

Информацию могут предоставить уже на этой неделе", – пишет WP со ссылкой на собеседника.

В понедельник, 6 июня, Маск пригрозил выйти из сделки, если компания не предоставит ему доступ к данным, позволяющим оценить долю поддельных и реальных пользователей сервиса.

Около двух десятков компаний платят соцсети за доступ к базе данных, включающей запись твитов в режиме реального времени, число устройств и аккаунтов, из которых производятся публикации на платформе, добавляет газета.

Юридическая команда Маска заявила, что данные необходимы, чтобы оценить количество спама и активности спам-ботов в соцсети, эта оценка может повлиять на доход компании от рекламы.

Соглашение между Twitter и Маском не предполагало углубленного изучения финансового состояния и механизмов работы соцсети. Она, по данным газеты, предполагает, что миллиардер обязан завершить сделку, если не сможет продемонстрировать, что компания ввела его в заблуждение или произошло другое событие, изменившее стоимость сделки.

Компания в ответ на письмо юристов Маска заявила, что "Twitter будет продолжать совместно делиться информацией с Маском, чтобы завершить сделку в соответствии с условиями соглашения о слиянии".

"Мы считаем, что это соглашение отвечает интересам всех акционеров. Мы намерены закрыть соглашение и обеспечить соблюдение соглашения о слиянии по согласованной цене и условиям", - говорится в заявлении Twitter.

Напомним:

Миллиардер Илон Маск считает, что Twitter нарушает их соглашение о слиянии, ведь не выполняет его требования по раскрытию информации о фейковых аккаунтах, но просто расторгнуть сделку может не удаться.

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Экономическая правда