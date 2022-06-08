Мандат на огонь по кораблям РФ в случае провокаций: посол назвал условия открытия портов Украины

Главный риск в открытии портов для экспорта зерна - в невыполнении Россией даже задекларированных обязательств. Отсутствие доверия к России следует восполнить военным элементом.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Турция пытается использовать все возможные инструменты действия для посредничества. Самым актуальным вопросом, кроме безопасности и обороны, является продовольственная безопасность. Конечно, и мы заинтересованы, и турецкая сторона заинтересована найти пути экспорта зерна и других продуктов питания из украинских портов. В вопросе открытия портов Украины Турция может быть как посредником, так и гарантом безопасности.

Лучшим способом было бы создать безопасный коридор из Одессы или других портов. Но этот вариант содержит множество безопасных рисков. Главный риск – в невыполнении российской стороной даже задекларированных обязательств. Что говорить, если Путин перед началом войны заверил президента Эрдогана, что нападения на Украину не будет. Соврал", - подчеркнул посол.

По его словам, второй риск безопасности связан с разминированием.

"Уверен, что Россия не оставила намерений захватить Одессу и Николаев, постарается воспользоваться любой возможностью, чтобы достичь своей цели. Если мины будут сняты, мы должны быть уверены, что этим не воспользуется Россия. Отсутствие доверия к России следует компенсировать военным элементом".

Для гарантий важно привлечение международных организаций – участие в операции по открытию портов кораблей или конвоев кораблей иностранных государств, которые могли бы обеспечить безопасность прохода. Гарантировать безопасность открытия портов Украины может, например, международная военная миссия с участием Турции. Но вопрос в том, будет ли у них мандат открывать огонь, если россияне попытаются препятствовать движению конвоев или будут какие-нибудь провокации", - добавил Бондар.

На встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу 8 июня глава МИД России Лавров заявил, что РФ якобы "обещает не пользоваться ситуацией для достижения военных целей, если Киев разминирует порты".

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что приемлемыми гарантиями для разминирования портов является оружие, которое Украина сможет разместить в регионе.

Накануне Bloomberg написал, что Турция и Россия добились предварительного соглашения об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта, Украина информацию не комментирует и к заявлениям относится скептически.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров не верить заверениям президента РФ Владимира Путина, что Россия не воспользуется коридором для экспорта урожая через порт Одессы для того, чтобы напасть на город.

Экономическая правда