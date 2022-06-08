Закарпатские компании не будут поставлять горючее в регионы, пока не преодолеют дефицит в области

getty images

Закарпатские топливные компании отказались поставлять горючее в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность Закарпатской области.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Никита.

Он добавил, что их решение не изменили даже сверхрентабельные предложения.

"Мы создали механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран ЕС осуществляется максимально быстро, без искусственных препятствий, бюрократии и т.д.", - отметил Никита.

По его словам, все поставщики работают на едином топливном рынке области с одинаковыми условиями. Сейчас местные топливные компании занимают долю рынка в 40%, что более чем в десять раз превышает долю до начала полномасштабной войны.

Ранее сообщалось, что пограничники и таможенники в первую очередь пропускают бензовозы, которые едут в Украину с горючим и горючим в страны Евросоюза, чтобы ускорить решение проблемы дефицита горючего в Украине.

Читайте также: Государство больше не регулирует цены на топливо: когда исчезнет дефицит и будет ли 100 гривен за литр

Напоминаем:

Оперативный штаб при Кабинете Министров 17 мая решил временно отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель. В правительстве подчеркнули, что такой шаг позволит операторам рынка насытить рынок необходимым ресурсом европейского и других рынков.

Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна наладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.