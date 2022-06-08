Курс валют на 8 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

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Средний курс гривны 8 июня несколько ослаб и установился на уровне 34,7-35,5 грн. за доллар, хотя на черном рынке, наоборот, укрепился.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 8 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 34,7-35,5 грн (курс на 7 июня – 34,6-35,5 грн);

Евро – 36,6-37,7 грн (курс на 7 июня –37-38,2 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 34,8-35,55 грн, Сбербанк – 34,55-35,6 грн, Укрэксимбанк – 34,4-35,4 грн, Райффайзен – 35,1-36,1 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке тоже постепенно укрепляются. К 12:30 они составляли 34,6-35,22 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 35,09-35,64 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.

Банки уже более двух недель как продают валюту в кассах без ограничений курса, и 1 июня в среднем курс гривны стабилизировался до 35-36 грн за доллар.