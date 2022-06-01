Курс валют на 1 червня: скільки коштує гривня в касах банків

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Банки вже понад два тижні як продають валюту в касах без обмежень курсу, і 1 червня в середньому курс гривні стабілізувався до 35-36 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 1 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США 35-36 грн (курс на 31 травня – 35,3-36,25 грн);

Євро – 37-38,4 грн (курс на 31 травня –37,5-38,7 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35-35,9 грн, Ощадбанк – 34,75-35,8 грн, Укрексімбанк – 34-35,6 грн, Райффайзен – 34,8-26 грн.

Крім того, курс поступово стабілізується і на чорному ринку. За даними finance.ua, котирування гривні проти долара міцнішають п'ять днів поспіль – з п'ятниці, 27 травня. На 12:30 вони становили 34,94-35,42 грн за долар.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті