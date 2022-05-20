НБУ скасував обмеження курсу для продажу готівкової валюти в банках

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Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій", – зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Він додав, що це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті

Крім того, НБУ тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис грн в еквіваленті зі 100 тис грн, як було дотепер. Регулятор вважає, що це дозволить знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а відтак "захистити міжнародні резерви України".

Водночас ліміт на зняття готівки з валютних рахунків незмінний – 100 тисяч грн в еквіваленті. Зміни не стосуються використання карток за кордоном для оплати товарів чи послуг.

Національний банк також заборонив банкам проводити операції, що порушують вже запроваджені обмеження або сприяють їхньому уникненню. Наприклад, переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ), надавати кредити юрособам у гривні для погашення кредитів в іноземній валюті, а також змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юрособами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

Нагадуємо:

Вартість американської валюти у небанківських обмінниках за останній тиждень виросла на 2-3 грн. У Національному банку України пов'язують це із запровадженими валютними обмеженнями та мають намір вплинути на цей курс.