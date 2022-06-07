Минфин привлек рекордно малую сумму от размещения военных облигаций
Министерство финансов 7 июня разместило военные облигации на сумму почти 810 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Инвесторам предложили гривневые облигации со сроком обращения 3 месяца, 6 месяцев и 1,5 года.
От размещения краткосрочных гривневых 3-месячных облигаций под 9,5% годовых в бюджет привлекли 33 млн грн.
От размещения 6-месячных ценных бумаг под 10% годовых – 765 млн грн.
А от размещения 1,5-летних облигаций под 11,5% – 12 млн грн.
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Напоминаем:
Национальный банк впервые с начала полномасштабного вторжения России изменил учетную ставку и принял решение повысить ее с 10% до 25%.
Регулятор подчеркнул, что ожидает от правительства и банков реакции на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам.
Министерство финансов заявило, что оставит фиксированными ставки по военным облигациям, несмотря на повышение учетной ставки Нацбанка до 25%.
31 мая на аукционе по продаже военных облигаций государство привлекло в бюджет более 3 млрд грн.
Министерство финансов 24 мая разместило военные облигации на сумму свыше 12,6 млрд грн.
Экономическая правда
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