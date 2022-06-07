Верховный суд Фиджи одобрил выдачу США яхты, связываемой с Керимовым

Яхта Amadea Reuters

Верховный суд Фиджи разрешил США вывезти за пределы острова суперяхту Amadea, которая была задержана по запросу Вашингтона, который считает, что она принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, попавшему под санкции.

Об этом пишет Reuters.

Суд постановил, что общественный интерес требует, чтобы яхта "ушла из вод Фиджи", поскольку ее стоянка на острове в условиях юридических споров по поводу ее конфискации "дорого обходилась правительству".

Яхта "вошла в воды Фиджи без всякого разрешения и, скорее всего, во избежание судебного преследования со стороны Соединенных Штатов", говорится в решении суда.

По словам генпрокурора Фиджи Кристофера Прайда, суд согласился с тем, что "вопросы отмывания денег и собственности" должны решаться в суде США. "Amadea передана властям США и теперь покинет Фиджи", - сказал он.

106-метровая яхта Amadea, стоимость которой оценивается в $325 млн, прибыла на Фиджи 13 апреля после 18-дневного перехода из Мексики.

Через неделю власти острова задержали судно по запросу США, в начале мая суд Фиджи арестовал яхту и разрешил передать ее Вашингтону.

Ранее Верховный суд Фиджи отложил это решение до апелляции официального владельца яхты – зарегистрированной на Каймановых островах компании Millemarin Investments, утверждающей, что судно не принадлежит Керимову.

Пока Верховный суд Фиджи рассматривал эту апелляцию, правительство острова оплачивало содержание яхты. ФБР на этот счет заявило, что эксплуатационные расходы яхты составляют от 25 млн до $30 млн в год и обязательство платить их будет возложено на США после передачи судна.

Напомним:

Верховный суд Фиджи приостановил выдачу американским властям яхты Amadea стоимостью 325 млн долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым.

14 апреля полиция Фиджи задержала суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и ее экипаж из-за того, что яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения таможни. Ее стоимость оценивается в $325 млн.

В мае Верховный суд Фиджи удовлетворил ходатайство об аресте суперяхты Amadea, принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову.

Экономическая правда