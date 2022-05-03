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Суд на Фиджи разрешил конфисковать яхту российского олигарха Керимова

Вторник, 3 мая 2022, 11:24 - Алексей Павлыш
 
Яхта Amadea
FIJI BROADCASTING CORP

Верховный суд Фиджи удовлетворил ходатайство об аресте суперяхты Amadea, принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову.

Об этом пишет Fiji Broadcasting Corp.

"После вынесения решения адвокат Фейзал Ханифф сообщил суду, что подаст заявление, требуя временного отложения решения.

Он является адвокатом Millemarin Investment Limited, утверждающей, что она является зарегистрированным владельцем суперяхты", - говорится в статье.

Керимов попал под санкции США, Великобритании и ЕС в связи с вторжением России в Украину.

Напомним:

14 апреля полиция Фиджи задержала суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и ее экипаж из-за того, что яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения таможни. Ее стоимость оценивается в $325 млн.

Экономическая правда

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олигархия Россия
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