Верховный суд Фиджи приостановил выдачу США яхты, связываемой с Керимовым

Яхта Amadea FIJI BROADCASTING CORP

Верховный суд Фиджи приостановил выдачу американским властям яхты Amadea стоимостью 325 млн долларов, которую связывают с российским миллиардером Сулейманом Керимовым.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что апелляцию на выдачу яхты США подала компания Millemarin Investment Limited, которая официально ею владеет. Как утверждают в компании, судно принадлежит бывшему главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, не попавшему под санкции.

Проиграв на прошлой неделе первую апелляцию по отмене ареста, Millemarin подала вторую апелляцию. Ожидается, что суд должен рассмотреть апелляцию 7 июня.

К тому времени яхта не сможет покинуть Фиджи, где она находится с середины апреля.

После начала вторжения РФ в Украину ряд стран, среди которых члены ЕС, США и Великобритания, ввели санкции против российских олигархов, политиков и высшего руководства РФ.

После введения ограничений имущество людей, попавших под санкции, власти государств начали арестовывать. Bloomberg отмечает, что с начала войны уже были конфискованы более 12 яхт, общая стоимость которых 2,25 млрд долларов.

Напомним:

14 апреля полиция Фиджи задержала суперяхту Amadea российского миллиардера Сулеймана Керимова и ее экипаж из-за того, что яхта вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без разрешения таможни. Ее стоимость оценивается в $325 млн.

В мае Верховный суд Фиджи удовлетворил ходатайство об аресте суперяхты Amadea, принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову.

Экономическая правда