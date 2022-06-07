Курс валют на 7 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

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Средний курс гривны 7 июня несколько укрепился и удерживается на уровне 34,6-35,5 грн за доллар.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 7 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 34,6-35,5 грн (курс на 6 июня – 35-35,8 грн);

Евро – 36,7-38 грн (курс на 6 июня –37-38,2 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 34,65-35,65 грн, Сбербанк – 34,5-35,65 грн, Укрэксимбанк – 33,5-35 грн, Райффайзен – 34,6-35,6 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке тоже медленно укрепляются. К 11:30 они составляли 34,77-35,08 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 34,87-35,22 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.

Банки уже более двух недель как продают валюту в кассах без ограничений курса, и 1 июня в среднем курс гривны стабилизировался до 35-36 грн за доллар.