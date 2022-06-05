Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни"
Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию.
Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин рассказал Anаdolu во время визита в Мадрид.
Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.
По словам спикера Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, Россией и ООН.
"Могу сказать, что пока в целом положительная атмосфера", - очертил переговоры Калин и добавил, что "есть законные ожидания безопасности" относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированые порты.
Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будут в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, не смотрит на это [механизм экспорта зерна морем] отрицательно.
"Международное сообщество уже двигается в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторые конкретные решения по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются", – заявил он.
Он добавил, что ожидается встреча власти и экспертов по логистике, транспорту и сельскому хозяйству, чтобы обсудить этот вопрос в ближайшее время.
"Даже если мы договоримся об основных вопросах, то наверняка понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать операцию. Ибо время работает против нас, когда мы рассматриваем разминирование, подготовку коридора, выезд кораблей. Поэтому говорим всем нашим коллегам и собеседникам – чем быстрее мы начнем, тем лучше".
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Напоминаем:
Украинское зерно может быть доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле. Так, под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта для разрешения глобального продовольственного кризиса. А ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.
В Европе растет поддержка проведения военно-морской операции по экспорту украинского зерна, которая предусматривает сопровождение балкеров военными кораблями, в том числе тральщиками.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу, что в обмен на транзит украинского зерна через Беларусь хочет открытие морских портов в странах Балтии для белорусской продукции.