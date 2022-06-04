С начала года НБУ продал уже 9 миллиардов долларов

После рекордных продаж Нацбанком валюты на рынке на прошлой неделе объем несколько сократился и составил 826 млн долларов, с начала года регулятор продал уже 9,4 млрд долларов.

Об этом говорится в данных НБУ.

Неделей ранее Нацбанк продал 1,4 млрд. долларов.

За эту неделю Национальному банку удалось приобрести всего 7,5 млн. долларов, как и на прошлой неделе.

С начала года НБУ продал уже 9,4 млрд долларов и 1,8 млрд евро, а приобрел – 1,8 млрд долларов и 110 млн евро.

Средний курс гривны на 3 июня оставался на уровне 35-35,9 грн за доллар, а на черном рынке несколько укрепился по отношению к предыдущему дню.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Кроме того, Нацбанк снизил вдвое потолок обналичивания гривневых карт за границей – до эквивалента 50 тыс. грн в месяц.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.