Курс валют на 3 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні 3 червня не змінився за день і залишився на рівні 35-35,9 грн за долар, а на чорному ринку дещо зміцнився.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 3 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США 35-35,9 грн (курс на 2 червня – 35-35,9 грн);

Євро – 37-38,3 грн (курс на 2 червня –37-38,3 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,2-35,75 грн, Ощадбанк – 34,9-35,9 грн, Укрексімбанк – 34-35,5 грн, Райффайзен – 35,2-36,3 грн.

Натомість за даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку після одноденного падіння знову пішли у бік зміцнення. На 17:30 вони становили 35,33-35,53 грн за долар, хоча днем раніше закрилися позначкою 35,37-35,76 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

В НБУ пояснювали, що такий крок зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті

Банки вже понад два тижні як продають валюту в касах без обмежень курсу, і 1 червня в середньому курс гривні стабілізувався до 35-36 грн за долар.