Все разделы
Укр / Рус

Объем неработающих кредитов в мае вырос на 7,8 миллиардов – НБУ

Четверг, 30 июня 2022, 17:35 - Алексей Павлыш

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 июня составила 27,6% по сравнению с 27,4% на 1 мая.

Об этом сообщили в НБУ.

Объем неработающих кредитов в мае вырос на 7,8 млрд. грн.

В целом же с начала года объем неработающих кредитов уменьшился на 27,7 млрд грн, доля NPL сократилась на 2,4 п.п. с 30%.

Напомним:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 27,4% по сравнению с 27,1% на 1 апреля.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

НБУ кредиты
Материалы по теме
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 292 миллиона 30 июня 2022, 15:21
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 265 миллионов 29 июня 2022, 15:35
НБУ перевел на нужды армии 17,3 миллиардов: сколько осталось на счету 28 июня 2022, 12:59
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте