Объем неработающих кредитов в мае вырос на 7,8 миллиардов – НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 июня составила 27,6% по сравнению с 27,4% на 1 мая.

Об этом сообщили в НБУ.

Объем неработающих кредитов в мае вырос на 7,8 млрд. грн.

В целом же с начала года объем неработающих кредитов уменьшился на 27,7 млрд грн, доля NPL сократилась на 2,4 п.п. с 30%.

Напомним:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 27,4% по сравнению с 27,1% на 1 апреля.

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Экономическая правда