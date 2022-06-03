Объем неработающих кредитов в апреле вырос на 3,4 миллиарда – НБУ
Пятница, 3 июня 2022, 17:40 -
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 27,4% по сравнению с 27,1% на 1 апреля.
Об этом сообщили в НБУ.
Объем неработающих кредитов в апреле вырос на 3,4 млрд грн.
В целом же с начала года объем неработающих кредитов уменьшился на 35,5 млрд грн, доля NPL сократилась на 2,7 п.п.
Напомним:
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля.
Экономическая правда
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