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Объем неработающих кредитов в апреле вырос на 3,4 миллиарда – НБУ

Пятница, 3 июня 2022, 17:40 - Алексей Павлыш

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 27,4% по сравнению с 27,1% на 1 апреля.

Об этом сообщили в НБУ.

Объем неработающих кредитов в апреле вырос на 3,4 млрд грн.

В целом же с начала года объем неработающих кредитов уменьшился на 35,5 млрд грн, доля NPL сократилась на 2,7 п.п.

Напомним:

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля.

Экономическая правда

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