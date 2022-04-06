Показатель неработающих кредитов существенно улучшился из-за вывода из рынка банков РФ – НБУ
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 марта снизилась до 26,6% по сравнению с 29,5% на 1 февраля.
Об этом сообщили в НБУ.
"Объем неработающих кредитов уменьшился за февраль на 46,3 млрд грн. Существенное улучшение показателя NPL обусловлено выводом из рынка банков с капиталом РФ", - объясняют в НБУ.
Напомним:
Сразу после начала российского вторжения в Украину Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки.
Речь идет об АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Фонд гарантирования вкладов физлиц начал выплаты средств вкладчикам "Проминвестбанка", у которого НБУ отозвал лицензию.
С 25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты средств вкладчикам дочернего для российского "Сбербанка" Международного резервного банка.
Экономическая правда
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