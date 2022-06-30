Экспорт электроэнергии может приносить Украине более 70 миллиардов в год – Шмыгаль

В случае увеличения пропускной способности на экспорт электроэнергии до 2,5 ГВт, Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.

Об этом заявил премьер Денис Шмигаль.

"Всего через три месяца после получения энергетического безвиза начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт", - написал премьер.

"Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственного пересечения", - добавил Шмигаль.

По его словам, потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год.

"После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее в лучшие европейские стандарты.

Энергетика станет одним из драйверов обновления нашей экономики, как уже стала драйвером нашей интеграции в ЕС", - резюмировал глава правительства.

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Напомним:

Европейская энергосистема ENTSO-E приняла решение по официальному старту с 30 июня коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу начальным объемом 100 МВт.

На первом аукционе на распределение пропускной способности в направлении Румынии "Укрэнерго" реализовало все доступные 100 МВт в каждый час суток. День поставки электроэнергии для этого аукциона – 30 июня.

Экономическая правда