Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в Европу – решение ENTSO-E

Европейская энергосистема ENTSO-E приняла решение по официальному старту с 30 июня коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу начальным объемом 100 МВт.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пресс-служба оператора системы передачи Укрэнерго.

Как добавили в Укрэнерго, 27 июня операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы ENTSO-E признали, что Укрэнерго вместе с операторами Румынии, Словакии и Венгрии выполнили все необходимые для этого технические предпосылки.

Галущенко отметил, что объемы будут увеличиваться постепенно после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему.

Технически наша энергосистема уже сейчас может обеспечить до 1690 МВт мощности для экспорта. После осуществления дополнительных технических мер пропускная способность для продажи электроэнергии за границу может возрасти до 4-5 ГВт", – отметил министр.

При этом распределяются только пересечения в направлении Румынии. Первый аукцион на распределение пропускной способности Румынии проходит сегодня, 28 июня, с днем поставки на 30 июня.

По его словам, все генерирующие компании будут иметь равный доступ к экспортной торговле электроэнергией. Галущенко напомнил, что постепенное увеличение экспорта электроэнергии будет приносить средства, необходимые для стабилизации финансового состояния энергорынка.

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"Европейские страны в свою очередь получат возможность обеспечить более стабильное энергоснабжение и, что самое важное, заместить российские энергоресурсы", - резюмировал он.