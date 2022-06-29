Экспорт электроэнергии: доступ к сечению на экспорт в Румынию продан по рекордной цене

На первом аукционе на распределение пропускной способности в направлении Румынии "Укрэнерго" реализовало все доступные 100 МВт в каждый час суток. День поставки электроэнергии для этого аукциона – 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На торгах в большинстве часов цена, по которой участники аукциона выкупали сечение, была значительно выше среднего. Минимальное количество участников аукциона на распределение сечения в отдельное время суток составило 7 компаний, максимальное – 8 компаний.

Наименьшая предельная цена за передачу 1 МВт*ч сложилась лишь в трех отдельных часах суток и составляла от 1,47 тыс грн до 1,68 тыс грн. В остальные часы цена колебалась уже от 3 тыс грн/МВт*ч до 6 тыс грн/МВтч (в часы вечернего максимума потребления электроэнергии). В предыдущие периоды максимальные цены в часы пик в направлении стран ЕС не превышали 3 тыс. грн/МВт*ч", - говорится в сообщении.

Победителями аукциона стали пять компаний: "Артлекс-Энерджи", "ДТЭК Западэнерго", "ЭРУ Трейдинг", "ЛЕ Трейдинг Украина", "Нексттрейд". Каждая из них выкупила определенный объем сечения в разные часы суток.

По словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, только за один первый день государственная компания "Укрэнерго" заработала 10 млн грн.

"Первый аукцион на доступ к межгосударственного пересечения после синхронизации украинской и европейской энергосетей – и рекордные 4200 грн за МВт*ч доступа.

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Только за один первый день государственная компания Укрэнерго заработала 10 млн. грн. Если представить ситуацию, когда пропускная способность экспорта составляет, например, 1000 МВт, то при таких условиях мы могли бы заработать 100 млн грн в день или 36 млрд грн в год. Соответственно, 2000 МВт может принести государству около 72 млрд грн в год", - написал он.

Напомним:

Европейская энергосистема ENTSO-E приняла решение по официальному старту с 30 июня коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу начальным объемом 100 МВт.

Экономическая правда