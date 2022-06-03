Курс валют на 3 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни 3 июня не изменился за день и остался на уровне 35-35,9 грн. за доллар, а на черном рынке несколько укрепился.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 3 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США 35-35,9 грн (курс на 2 июня – 35-35,9 грн);

Евро – 37-38,3 грн (курс на 2 июня –37-38,3 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,75 грн, Сбербанк – 34,9-35,9 грн, Укрэксимбанк – 34-35,5 грн, Райффайзен – 35,2-36,3 грн.

По данным finance.ua, котировки гривни против доллара на черном рынке после однодневного падения снова пошли в сторону укрепления. К 17:30 они составляли 35,33-35,53 грн за доллар, хотя днем ранее закрылись отметкой 35,37-35,76 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.

Банки уже более двух недель как продают валюту в кассах без ограничений курса, и 1 июня в среднем курс гривни стабилизировался до 35-36 грн за доллар.