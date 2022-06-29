Путин узаконил в РФ импорт товаров без разрешения правообладателя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий так называемый параллельный импорт – ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей.

Об этом пишет "Интерфакс".

Закон вступил в силу - говорится, что речь идет об оригинальной продукции, введенной в обращение за границей, норма пока действует только в 2022 году.

Перед этим Госдума РФ приняла законопроект, предусматривающий легализацию так называемого параллельного импорта, который позволит импортировать в Россию товары без разрешения правообладателя.

При этом действие закона распространяется на ранее утвержденный перечень товаров, которые можно ввозить без разрешения правообладателя.

В ранее утвержденном приказе Минпромторга РФ - список более чем из 50 групп товаров: среди прочего, нефть, косметика, бумага, одежда, телевизоры, фотоаппараты и автомашины.

В частности, в списке смартфоны и техники под брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и другие.

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Бытовая техника – Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.

Игровые приставки – X-Box, Play Station, Nintendo.

Также в перечне – автомобили и запчасти для них: Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Двигатели и их части – Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

В связи с вторжением РФ в Украину, США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели против России несколько пакетов санкций, предусматривающих запрет, в частности, на поставку продукции двойного назначения и высокотехнологичной продукции.

После начала российского вторжения сотни международных компаний объявили о приостановке или полном прекращении деятельности в РФ.

Экономическая правда