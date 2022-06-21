В РФ легализовали импорт товаров без разрешения правообладателя

Госдума РФ приняла законопроект, предусматривающий легализацию так называемого параллельного импорта, который позволит импортировать в Россию товары без разрешения правообладателя.

Об этом пишет "Настоящее время".

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, законопроект "позволит защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности".

При этом действие закона распространяется на ранее утвержденный перечень товаров, которые можно ввозить без разрешения правообладателя.

В ранее утвержденном приказе Минпромторга РФ - список более чем из 50 групп товаров: среди прочего, нефть, косметика, бумага, одежда, телевизоры, фотоаппараты и автомашины.

В частности, в списке смартфоны и техники под брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и другие.

Бытовая техника – Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.

Игровые приставки – X-Box, Play Station, Nintendo.

Также в перечне – автомобили и запчасти для них: Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Двигатели и их части – Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

По словам Володина, законопроект разработан "в целях защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против" России.

В связи с вторжением РФ в Украину, США, Великобритания, ЕС и другие страны ввели против России несколько пакетов санкций, предусматривающих запрет, в частности, на поставку продукции двойного назначения и высокотехнологичной продукции.

После начала российского вторжения сотни международных компаний объявили о приостановке или полном прекращении деятельности в РФ.

Экономическая правда