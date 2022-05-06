Apple, Samsung, Tesla, Jaguar и другие: в РФ утвердили список товаров, которые будут ввозить контрафактом
Минпромторг РФ утвердил список продуктов, которые в Россию будут ввозиться контрафактом (в РФ это называют параллельным импортом).
Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Согласно приказу такие товары можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.
Всего список имеет 20 страниц.
В частности, в списке смартфоны и техники под брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и другие.
Бытовая техника – Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.
Игровые приставки – X-Box, Play Station, Nintendo.
Также в перечне – автомобили и запчасти для них: Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.
Двигатели и их части – Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.
В список также, в частности, попали:
- оборудование для разных отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство;
- устройства и оборудование для железных дорог, лодок, живых деревьев, саженцев и цветов;
- соль, сера, почва и камень, руды, зола и шлак;
- резина и резиновые изделия, мыло, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, взрывчатые вещества, пластмассы;
- одежда, обувь, косметика.
Напомним:
Ранее Россия подготовила перечень товаров, которые будет ввозиться контрафактом: среди них автомобильные бренды Tesla и Jaguar, технологические бренды Apple и Samsung, консоли XBox и Play Station и десятки других производителей.
Экономическая правда
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