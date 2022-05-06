Apple, Samsung, Tesla, Jaguar и другие: в РФ утвердили список товаров, которые будут ввозить контрафактом

Минпромторг РФ утвердил список продуктов, которые в Россию будут ввозиться контрафактом (в РФ это называют параллельным импортом).

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Согласно приказу такие товары можно будет ввозить в страну без согласия правообладателя.

Всего список имеет 20 страниц.

В частности, в списке смартфоны и техники под брендами Apple, Asus, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel и другие.

Бытовая техника – Electrolux, Miele, Siemens, Dyson.

Игровые приставки – X-Box, Play Station, Nintendo.

Также в перечне – автомобили и запчасти для них: Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti.

Двигатели и их части – Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

В список также, в частности, попали:

оборудование для разных отраслей, включая добычу полезных ископаемых, электроэнергетику, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство;

устройства и оборудование для железных дорог, лодок, живых деревьев, саженцев и цветов;

соль, сера, почва и камень, руды, зола и шлак;

резина и резиновые изделия, мыло, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, взрывчатые вещества, пластмассы;

одежда, обувь, косметика.

Напомним:

Ранее Россия подготовила перечень товаров, которые будет ввозиться контрафактом: среди них автомобильные бренды Tesla и Jaguar, технологические бренды Apple и Samsung, консоли XBox и Play Station и десятки других производителей.

Экономическая правда