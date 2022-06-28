G7 допускает ограничение цен на российский газ – СМИ

Страны G7 поручат своим министрам изучить вопрос по установлению ограничения цены на российский газ – до сих пор рассматривались только прайс-кепы на нефть из РФ.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект коммюнике, анонимные собеседники Bloomberg, близкие к дискуссиям.

Так, лидеры стран Великой Семерки будут исследовать возможность введения временных ограничений на импорт энергоносителей. Прежде всего, речь идет о прайс-кепах на российскую нефть, что должно уменьшить доходы государства-агрессора от его продажи до момента вступления в силу эмбарго ЕС на морскую нефть из РФ.

В G7 говорят, что ограничение цены может быть введено путем ограничения доступа к европейским услугам, например страхование поставок российской нефти. Однако страны предостерегают, что схема очень сложна и требует интенсивной технической работы. Тем более что такая схема может столкнуться с проблемами в ЕС, где санкции требуют согласия всех 27 стран-членов.

По данным собеседников Bloomberg, лидеры G7 должны во вторник поручить министрам изучить вопрос установления ограничения цены также и на российский газ. Лидеры стран ЕС ранее попросили Еврокомиссию рассмотреть ограничения на импорт газа по определенной цене, однако некоторые страны-члены опасаются искажения рынка, а также еще большего ограничения поставок газа из России в ответ.