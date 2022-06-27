Минрегион уверяет, что веерных отключений электроэнергии зимой не планируют

В Минрегионе заверили, что отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, а веерные отключения электроэнергии не планируются.

Об этом в эфире национального марафона заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Да, зима близко, и на самом деле она будет сверхсложной в нашей истории. Мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными.

Уже работаем вместе с городами, органами местного самоуправления с тем, чтобы его начать", - сказал министр.

"Понятно, что вызовов много. Это и разрушенные предприятия, теплокоммунэнерго, это и поврежденные предприятия, но уверен, что справимся с этим вызовом и готовы начать тогда, когда нужно", - заверил Чернышев.

"Принято решение, что тарифы не будут расти. Это важно – в военное время мы не можем это перекладывать на плечи украинцев", - добавил он.

На вопрос о веерных отключениях электроэнергии министр заявил, что "такие вещи не планируются".

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Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве будет непростым: по его словам, возможно, температура в домах будет несколько ниже обычной.

Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся, но украинцев предупреждают о понижении температуры в домах во время отопительного сезона.

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Экономическая правда