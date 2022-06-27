Зимой температура в домах киевлян может быть ниже обычной – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон в Киеве будет непростым: по его словам, возможно, температура в домах будет несколько ниже обычной.

Об этом он сказал в эфире национального марафона.

"Вопрос отопительного сезона - очень актуальный, мы сотрудничаем с государством, потому что сегодня город зависит от энергоснабжения, от поставки газа, нас интересует также и цена на газ, как и каждого жителя города.

Одно могу сказать, ссылаясь на слова министра Чернышева по поводу того, что, к сожалению, у нас этот сезон будет непростой. И, может, температура в домах будет несколько ниже, чем обычно. Мы делаем сейчас все для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме, но все остальные вопросы лежат в плоскости государства и мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", - сказал Кличко.

Напомним:

Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся, но украинцев предупреждают о понижении температуры в домах во время отопительного сезона.

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Экономическая правда