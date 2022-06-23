Тарифы на тепло не изменятся, но стоит отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами – министр

Отопительный сезон начнется вовремя, тарифы на тепло не изменятся, но украинцев предупреждают о понижении температуры в домах во время отопительного сезона.

Об этом сообщил в Facebook министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное - мы должны защитить каждого украинца и обогреть его дом.

Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", – написал министр.

"Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы.

Как мы переживем эту зиму – зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам следует именно сейчас", - добавил он.

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По словам министра, главная задача - обеспечить непрерывность тепла.

"Мы понимаем все риски и активно готовимся к ним", - заверил он.

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Экономическая правда