Ахметов готовится к международным судам против РФ из-за разрушенных активов

Миллиардер Ринат Ахметов рассказал, что сейчас идет юридическая работа для подачи исков против России относительно компенсации нанесенного его бизнесу ущерба.

Об этом он через свою пресс-службу сообщил в интервью НВ.

Он отметил, что с началом широкомасштабного нападения РФ 24 февраля такие предприятия как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично либо полностью уничтожены, либо вынуждены были выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов.

"Однозначно мы предъявим иски к России и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях", – сообщил он.

Отмечается, что по восстановительной стоимости потери Меткомбината им. Ильича и Азовстали из-за российской войны составляют от 17 до 20 млрд долларов.

"Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении в Россию", - отметил Ахметов.

Напоминаем:

Довоенная капитализация активов группы SCM Рината Ахметова, которые сейчас разрушены, пострадали или законсервированы из-за военной агрессии РФ превысила 20 миллиардов долларов.

В портфель SCM входят "Метинвест", "ДТЭК", ПУМБ, "Укртелеком", "Медиа Группа Украина", UMG Investments, "Лемтранс", "ЭСТА", HarvEast, "АСКА", "АСКА-Жизнь" и другие.