Государство "подарит" до 3,5 миллиона гривень на ІТ-стартапы и 30 тысяч - на образование в ІТ

В рамках проекта "еРабота" государство будет оказывать грантовую помощь на сумму до 3,5 млн грн для стартапов в ИТ-сфере, а также покроет стипендию на сумму до 30 тысяч грн на образование в ИТ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Государство предоставляет от 750 тыс. грн до 3,5 млн грн для стартапов, а администрировать эту программу будет Украинский фонд стартапов. Главными критериями финансирования есть создание 5 рабочих мест и акцент на разработке новых технологий и решений.

Кроме того, правительство запустило программу "Старт в ИТ", в рамках которой можно получить стипендию в размере до 30 тыс. грн на обучение и получение навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.

Шмигаль подчеркнул, что эта программа не для студентов и не для ИТ-специалистов. "Эта программа для людей, имеющих предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры. Государство дает такую возможность", — добавил премьер.

Денежные средства в рамках программы "Старт в ИТ" можно будет потратить только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации. В целом государство позволит начать карьеру в ИТ для 60 тысяч украинцев. Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд. грн.