Аграріям видаватимуть гранти до 7 мільйонів гривень під будівництво теплиць

Агровиробники зможуть отримати від держави безповоротні гранти на створення теплиць і садів у межах програми єРобота – обсяг гранту сягатиме 5-7 млн грн.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів 21 червня затвердив відповідні програми. Так, за програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн – за рік планують видати до 3 тисяч таких грантів, а загальний бюджет програми становитиме 7 млрд грн.

Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років.

Кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Водночас з огляду на те, що сума гранту за цією програмою значно вище, то вводиться принцип співфінансування. Так, для першої тисячі учасників 70% вартості проєкту фінансує держава, а 30% — сам підприємець.

Як зауважив Шмигаль, створення нових тепличних комплексів для вирощування овочів і фруктів сприятиме збільшенню українського експорту.

Крім того, держава виділить загалом 4 млрд грн на програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства у вигляді часткової компенсації вартості садів. Аграріям надаватиметься від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів — це близько 70% від середньої вартості висадки.

"Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років", – додав Шмигаль. Кошти надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо.