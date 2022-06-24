Путин утверждает, что РФ не препятствует вывозу зерна: снова перевел вину на Украину

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории Украины и что, мол, для решения этой проблемы не хватает "конструктивной позиции" Киева.

Об этом он заявил, выступая на саммите "БРИКС плюс", пишут российские СМИ.

"Истерия вокруг вывоза зерна из Украины через черноморские порты раздувается искусственно.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", - сказал Путин.

Он утверждает о наличии "соответствующего понимания" с представителями Секретариата ООН.

"Но не хватает по-прежнему одного - конструктивного подхода со стороны сегодняшних киевских властей", - утверждает Путин.

Президент РФ также в очередной раз заявил, что украинское зерно вроде бы глобально не влияет на мировой рынок зерна.

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Путин считает, что причиной резкого роста инфляции есть "результат многолетней и безответственной политики стран "большой семерки".

"Хочу отметить еще раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, явился результатом многолетней и к тому же, подчеркну, безответственности макроэкономической политики стран "большой семерки", бесконтрольной эмиссии и накопления необеспеченных долгов", - утверждает он.

"Прыжок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, больше всего ударил именно по развивающимся странам, в которых хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения", - добавил российский диктатор.

Напомним:

Российские оккупанты систематически вывозят награбленное зерно с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. 8 июня российские военные отправили первый поезд с награбленным зерном из Мелитополя в Крым.

Журналисты зафиксировали колонны грузовиков с награбленным зерном вблизи Керчи и Джанкоя.

Из-за войны Украина потеряла четвертую часть своих посевных площадей. Украинские власти прогнозируют, что урожай в этом году будет меньше на 40%.

Российский военный флот также блокирует морские пути к портам Украины на побережье Черного моря, делая невозможным безопасную перевозку зерна в другие страны. Украина с европейскими партнерами наладили маршрут для экспорта через Балтийское море. Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах.

Кроме зерна, российские захватчики вывозят из захваченных районов южных областей Украины черешню и кичатся "обвалом цен".

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками работают над вывозом зерна из Украины железнодорожным путем, в частности, путем строительства зернохранилищ на украинской границе.

Экономическая правда