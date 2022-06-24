Toshiba может стать частной компанией за 22 миллиарда долларов – СМИ

Японская корпорация Toshiba получила восемь первоначальных предложений по выкупу компании и два предложения о слиянии – участники торгов рассматривают возможность до 7 000 иен (51,41 долл) за акцию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника.

Таким образом, общая сумма сделки оценивается около 22 млрд долларов.

В Toshiba заявили, что в этом месяце получили 8 первоначальных предложений по выкупу и 2 – о слиянии.

Сейчас участники торгов обсуждают с акционерами Toshiba диапазон цен до 7000 иен за акцию, что до 27% прибавки к цене акций Toshiba в 5501 иен ($40,7).

Акции конгломерата выросли на 6,5% в четверг по сравнению с падением на 0,1% среднего показателя Nikkei.

Отмечается, что цена предложения, если оно будет окончательным, будет оценивать Toshiba в $22 млрд, что является верхним пределом диапазона.

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В то же время японский инвестиционный банкир, знающий о сделке, заявил, что даже при 6500 иен за акцию оценка Toshiba кажется "слишком раздутой".

По его словам, цена должна учитывать, как инвесторы оценивают принадлежащие Toshiba 40% акций производителя чипов Kioxia.

Агентство напоминает, что после бухгалтерского скандала с Toshiba в 2015 году исполнительный директор и президент Toshiba Хисао Танака ушел в отставку.

Корпорация признала, что завышала свою прибыль в отчетах за шесть прошлых лет.

Toshiba в апреле создала специальный комитет по сбору предложений после того, как акционеры проголосовали против поддержанного руководством плана реструктуризации.

Напомним:

Ранее японская корпорация Toshiba объявила о реорганизации и разделении на три самостоятельных компании.

Как писал Reuters, решение о разделе бизнеса продиктовано желанием Toshiba успокоить инвесторов-активистов, требовавших делистинга компании после многолетних скандалов.

В руководстве рассчитывали, что реформа побудит их выйти из капитала техногиганта, сообщили источники агентства.

Кризис в Toshiba начался в 2015 году, когда компании пришлось заплатить самый большой в корпоративной истории Японии штраф за фальсификации финансовой отчетности.

Скандалы продолжились и в 2021 году: опубликованный в июне доклад показал, что руководство Toshiba вместе с правительством Японии мешало иностранным инвесторам получить влияние в совете директоров. В апреле глава компании Нобуяки Куруматани подал в отставку.

Позже Toshiba изменила планы по реорганизации – планировали разделение на 2 самостоятельные компании, а не на 3.

Но акционеры Toshiba отклонили план руководства по разделу бизнеса на две части.