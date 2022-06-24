Toshiba может стать частной компанией за 22 миллиарда долларов – СМИ
Японская корпорация Toshiba получила восемь первоначальных предложений по выкупу компании и два предложения о слиянии – участники торгов рассматривают возможность до 7 000 иен (51,41 долл) за акцию.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на 3 источника.
Таким образом, общая сумма сделки оценивается около 22 млрд долларов.
В Toshiba заявили, что в этом месяце получили 8 первоначальных предложений по выкупу и 2 – о слиянии.
Сейчас участники торгов обсуждают с акционерами Toshiba диапазон цен до 7000 иен за акцию, что до 27% прибавки к цене акций Toshiba в 5501 иен ($40,7).
Акции конгломерата выросли на 6,5% в четверг по сравнению с падением на 0,1% среднего показателя Nikkei.
Отмечается, что цена предложения, если оно будет окончательным, будет оценивать Toshiba в $22 млрд, что является верхним пределом диапазона.
В то же время японский инвестиционный банкир, знающий о сделке, заявил, что даже при 6500 иен за акцию оценка Toshiba кажется "слишком раздутой".
По его словам, цена должна учитывать, как инвесторы оценивают принадлежащие Toshiba 40% акций производителя чипов Kioxia.
Агентство напоминает, что после бухгалтерского скандала с Toshiba в 2015 году исполнительный директор и президент Toshiba Хисао Танака ушел в отставку.
Корпорация признала, что завышала свою прибыль в отчетах за шесть прошлых лет.
Toshiba в апреле создала специальный комитет по сбору предложений после того, как акционеры проголосовали против поддержанного руководством плана реструктуризации.
Напомним:
Ранее японская корпорация Toshiba объявила о реорганизации и разделении на три самостоятельных компании.
Как писал Reuters, решение о разделе бизнеса продиктовано желанием Toshiba успокоить инвесторов-активистов, требовавших делистинга компании после многолетних скандалов.
В руководстве рассчитывали, что реформа побудит их выйти из капитала техногиганта, сообщили источники агентства.
Кризис в Toshiba начался в 2015 году, когда компании пришлось заплатить самый большой в корпоративной истории Японии штраф за фальсификации финансовой отчетности.
Скандалы продолжились и в 2021 году: опубликованный в июне доклад показал, что руководство Toshiba вместе с правительством Японии мешало иностранным инвесторам получить влияние в совете директоров. В апреле глава компании Нобуяки Куруматани подал в отставку.
Позже Toshiba изменила планы по реорганизации – планировали разделение на 2 самостоятельные компании, а не на 3.
Но акционеры Toshiba отклонили план руководства по разделу бизнеса на две части.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.