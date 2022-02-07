Toshiba разделят на две самостоятельные компании, а не на три: почему изменили планы
Японская корпорация Toshiba изменила планы по реорганизации – теперь планируют разделение на 2 самостоятельные компании, а не на 3.
Об этом сообщается на сайте Toshiba.
В корпорации считают, что новый план реструктуризации более прост – облегчит создание альянсов со стратегическими партнерами и позволит сэкономить расходы.
Планируется, что одна фирма (временное название Device Co.) получит активы подразделения Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation – он занимается изготовлением полупроводников и электроники.
Вторая фирма сохранит историческое имя Toshiba и получит остальные активы.
При этом корпорация не изменила временные рамки реструктуризации не изменились - разделение планируют завершить к концу 2023 фискального года.
Напомним:
Ранее японская корпорация Toshiba объявила о реорганизации и разделении на три самостоятельных компании.
Как пишет Reuters, решение о разделе бизнеса продиктовано желанием Toshiba успокоить инвесторов-активистов, требовавших делистинга компании после многолетних скандалов.
В руководстве рассчитывает, что реформа побудит их выйти из капитала техногиганта, сообщили источники агентства.
Кризис в Toshiba начался в 2015 году, когда компании пришлось заплатить самый большой в корпоративной истории Японии штраф за фальсификации финансовой отчетности, пишет WSJ.
Скандалы продолжились и в 2021 году: опубликованный в июне доклад показал, что руководство Toshiba вместе с правительством Японии мешало иностранным инвесторам получить влияние в совете директоров. В апреле глава компании Нобуяки Куруматани подал в отставку.
Экономическая правда
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