Toshiba разделят на три самостоятельных компании: в чем причина
Японская корпорация Toshiba объявила о реорганизации и разделении на три самостоятельных компании.
Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что одна компания займется инфраструктурой, другая – электроникой, третья – будет управлять долей в Kioxia Holdings и другими активами.
При этом решение призвано успокоить инвесторов-акционеров, требовавших делистинга компании после многолетних скандалов.
Реорганизацию должны завершить до марта 2024 года.
Одна из новых компаний займется инфраструктурными проектами, включая обслуживание силовых турбин, атомных электростанций, водоочистных сооружений и железных дорог.
Вторая компания будет специализироваться на электронике: силовых и оптических полупроводниках, жестких дисках для дата-центров.
Третья сохранит историческое название Toshiba и будет управлять долей в Kioxia Holdings и другими активами.
Как пишет Reuters, решение о разделе бизнеса продиктовано желанием Toshiba успокоить инвесторов-активистов, требовавших делистинга компании после многолетних скандалов.
В руководстве рассчитывает, что реформа побудит их выйти из капитала техногиганта, сообщили источники агентства.
Кризис в Toshiba начался в 2015 году, когда компании пришлось заплатить самый большой в корпоративной истории Японии штраф за фальсификации финансовой отчетности, пишет WSJ.
Скандалы продолжились и в 2021 году: опубликованный в июне доклад показал, что руководство Toshiba вместе с правительством Японии мешало иностранным инвесторам получить влияние в совете директоров. В апреле этого года глава компании Нобуяки Куруматани подал в отставку.
Напомним:
Конгломерат General Electric, основанный еще в 1892 году, будет разделен на три отдельных компании.
Экономическая правда
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