"Метинвест" уволил более десяти российских менеджеров – Forbes

Российские топ-менеджеры горно-металлургического холдинга "Метинвест" в начале марта получили письма с предложением расторгнуть контракты. Компанию уже покинули десяток управленцев с российскими паспортами.

Об этом пишет Forbes Украина со ссылкой на двух топ-менеджеров компании, а также на топ-менеджера компании-конкурента.

В "Метинвесте" Рината Ахметова и Вадима Новинского запрос издания оставили без комментария.

"Пока неизвестно, сколько россиян остаются на своих должностях - компания убрала с сайта информацию об управленческом составе. Сохранившиеся в кэше данные свидетельствуют, что до 24 февраля россияне занимали почти треть должностей в совете директоров "Метинвеста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из 11 директоров компании российское гражданство имели директор по логистике и закупкам Алексей Громаков (ранее работал в российских компаниях "ВымпелКом", "Аэрофлот" и "Сибур"; в "Метинвесте" с апреля 2018 года), директор по устойчивому развитию и взаимодействия с коллективом Алексей Комлик ("Система" и "Уралкалий"; в "Метинвесте" с 2013-го), директор по экономике и развитию бизнес-системы Ольга Овчинникова ("Северсталь-ресурс" и "Альянстрансойл"; в "Метинвесте" с 2010-го), операционный директор Александр Погожев (американская Severstal International и российская "Северсталь"; в "Метинвесте" с 2010-го).

По данным Forbes, "Метинвест" уже распрощался с более чем десятком российских менеджеров (точное количество неизвестно и может быть значительно больше), работавших на более низких управленческих уровнях, как директора департаментов.

"При увольнении они получили от трех до шести ежемесячных зарплат (в зависимости от стажа в "Метинвесте"). Условия разрыва контракта с управленцами высшего звена обсуждались индивидуально.

Российским сотрудникам предложили два варианта разрыва: уволиться по соглашению сторон или, если есть законные основания (количество лет проживания, виды и т.д.), претендовать на украинское гражданство", - пишет Forbes.

"При этом сохранение рабочего места и зарплаты на период получения паспорта не гарантировалось", - сказал собеседник Forbes в "Метинвесте", принявший решение покинуть компанию.

По данным издания, компанию уже покинули Алексей Громаков и Александр Погожев. А несколько топ-менеджеров, давно проживающих в Украине, начали процедуру получения украинского гражданства.

В разгар войны с Россией наличие в менеджменте граждан страны-агрессора сопровождается репутационными рисками, даже если эти менеджеры имеют проукраинские взгляды и много лет живут в Украине, добавляет Forbes.

Экономическая правда